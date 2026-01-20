El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 6 grados, mientras que durante la tarde se espera que suba hasta los 11 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles elevados a lo largo de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen entre 0.6 y 1.0 mm a lo largo del día, con la mayor parte de la lluvia concentrándose en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meis experimenten lluvias, aunque estas serán ligeras. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, cuando se espera que la intensidad aumente ligeramente.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Meis que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 45% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y se mantenga informada sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.