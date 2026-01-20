El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las nubes traerán consigo lluvias escasas, que comenzarán a ser más notorias a partir de la madrugada y continuarán intermitentemente hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , comenzando con un fresco 8 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados hacia el final de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente lluvia, que se prevé que sea más intensa en ciertos períodos. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 1.5 mm, con picos de hasta 2 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 40% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre si las condiciones se tornan adversas.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas bajas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es fundamental prepararse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.