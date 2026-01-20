El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de enero de 2026, Marín se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se describe como "muy nuboso" al inicio del día, y posteriormente, se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , comenzando con un fresco 7 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas, aunque moderado, puede sentirse más frío debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% a 100% durante gran parte del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque no extremadamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga su dirección, lo que podría influir en la percepción del tiempo y en la dispersión de las nubes.
En cuanto a la precipitación, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 1 mm en diferentes periodos. Las horas de mayor probabilidad de lluvia se concentrarán entre la mañana y la tarde, con intervalos donde se podrían registrar hasta 1 mm de precipitación. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la alta humedad, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance el día, la nubosidad persistente y las condiciones de lluvia ligera continuarán, lo que hará que el ambiente se sienta más invernal. En resumen, Marín experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
