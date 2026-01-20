El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

Hoy, 20 de enero de 2026, Marín se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se describe como "muy nuboso" al inicio del día, y posteriormente, se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , comenzando con un fresco 7 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas, aunque moderado, puede sentirse más frío debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% a 100% durante gran parte del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque no extremadamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga su dirección, lo que podría influir en la percepción del tiempo y en la dispersión de las nubes.

En cuanto a la precipitación, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 1 mm en diferentes periodos. Las horas de mayor probabilidad de lluvia se concentrarán entre la mañana y la tarde, con intervalos donde se podrían registrar hasta 1 mm de precipitación. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la alta humedad, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance el día, la nubosidad persistente y las condiciones de lluvia ligera continuarán, lo que hará que el ambiente se sienta más invernal. En resumen, Marín experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.