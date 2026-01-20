El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que rápidamente dará paso a un cielo muy nuboso y, posteriormente, a condiciones de cielo cubierto. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará, alcanzando un 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante.

Las temperaturas oscilarán entre 1 y 8 grados , comenzando con un frío notable en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían descender hasta -1 grado en las primeras horas, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Es recomendable que los habitantes de Lalín se vistan adecuadamente para enfrentar estas bajas temperaturas, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas al inicio, con valores que rondan entre 0 y 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, se anticipa un incremento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 1 mm en los periodos más críticos. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 65% en las primeras horas y se mantiene en torno al 55% durante la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas, especialmente en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar la movilidad y la seguridad en las calles.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.