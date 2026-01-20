El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de forma leve, con acumulados que podrían variar entre 0.1 y 1 milímetro en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. En total, se prevé que la lluvia acumulada alcance hasta 4 milímetros, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles y caminos de la isla.
El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 58 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en las carreteras y caminos.
A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40%, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es importante que los habitantes de A Illa de Arousa estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.
En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
