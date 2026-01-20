El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo de la jornada, se prevén precipitaciones intermitentes, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 60% y el 100% en diferentes periodos. Las lluvias serán escasas, acumulando entre 0.1 y 1 milímetro a lo largo del día, pero es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las zonas expuestas. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 20% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea significativa. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las inclemencias del tiempo si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.