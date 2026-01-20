El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura total que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.
A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los casos, aunque se prevén momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 7:00 y las 13:00 horas, donde se estima que la precipitación podría llegar a ser de hasta 2 mm. La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% en las horas más frías, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los habitantes de Gondomar se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, especialmente en áreas expuestas al viento.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas.
En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes de Gondomar que se preparen para un día de mal tiempo, llevando paraguas y abrigos, y que eviten actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento fuerte.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
