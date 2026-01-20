El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura total que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los casos, aunque se prevén momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 7:00 y las 13:00 horas, donde se estima que la precipitación podría llegar a ser de hasta 2 mm. La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% en las horas más frías, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los habitantes de Gondomar se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes de Gondomar que se preparen para un día de mal tiempo, llevando paraguas y abrigos, y que eviten actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.