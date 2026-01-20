El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con la probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con un aumento en la posibilidad de precipitaciones.

La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 28 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 53 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 1 a 5 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también vientos racheados y un ambiente inestable. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 2 grados en la mañana y máximas que no superarán los 8 grados en la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y mantenerse informados sobre cualquier cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.