El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con la probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con un aumento en la posibilidad de precipitaciones.
La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la región.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 28 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 53 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 1 a 5 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también vientos racheados y un ambiente inestable. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 2 grados en la mañana y máximas que no superarán los 8 grados en la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones.
En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y mantenerse informados sobre cualquier cambio en el tiempo a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
