El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será muy densa, con un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , lo que generará una sensación térmica que podría llegar a ser más baja, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán entre los 2 y 6 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa en la mañana, con acumulaciones que podrían comenzar a aumentar a medida que avance la jornada. En total, se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm, siendo más significativa en las horas de la tarde y la noche. Las lluvias serán intermitentes, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 49 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día y un aumento a 70% en la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la combinación de viento fuerte y lluvia puede generar situaciones complicadas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados, pero la sensación térmica podría descender debido al viento. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que se aconseja precaución en las carreteras y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la lluvia en A Estrada, con temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.