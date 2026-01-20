El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que favorecerán la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 5 grados que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén sensaciones de 5 grados.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un pico de 3 mm previsto entre las 14:00 y las 15:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Cuntis deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas en los intervalos de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas o expuestas.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas en la tarde. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, o, si se sale, asegurarse de estar bien abrigado y protegido de la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
