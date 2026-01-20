El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Catoira se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 11 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores hará que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo invernal.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.6 y 1 milímetro de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias ligeras durante estas horas. A lo largo del día, la lluvia será intermitente, con la posibilidad de que se intensifique en algunos momentos, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 54 km/h en las horas más activas. Este viento, combinado con la lluvia, puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se aconseja tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

Además, existe una probabilidad de tormentas, con un 65% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 60% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.