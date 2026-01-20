El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

Hoy, 20 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y, a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cubierto en la mayor parte del tiempo. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será un factor constante, con lluvias escasas en las primeras horas y un aumento en la intensidad hacia la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 2 y 8 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A pesar de las bajas temperaturas, la sensación térmica se mantendrá similar, con valores que rondarán entre los 0 y 5 grados, lo que puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más ventosas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia comience a ser más notable a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas o impermeables si tienen planes al aire libre.

Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que oscilan entre el 35% y el 55% en diferentes periodos del día. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.