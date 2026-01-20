El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa alcanzará niveles elevados, superando el 90% en las horas más críticas de la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Este factor, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa para los habitantes y visitantes de la zona.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más activas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que oscilarán entre los 15 y 53 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Estas ráfagas pueden ser más intensas durante la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a las 21:00 horas, lo que podría generar condiciones de incomodidad al aire libre.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con un 60% de probabilidad entre las 01:00 y 07:00 horas, y un 50% entre las 13:00 y 19:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que requiere precaución.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantenga informada sobre posibles cambios en la situación climática a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.