El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 95% en varios momentos del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, con lluvias ligeras que podrían acumular hasta 0.8 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con períodos de mayor intensidad en la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 1 mm. La lluvia, aunque escasa, podría ser suficiente para mantener el ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas más activas del día. Esto generará una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 30 km/h, lo que podría causar que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Es recomendable que los habitantes de Cambados se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 9 grados en la mañana y máximas que alcanzarán los 12 grados en la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo.

El orto se producirá a las 08:59 y el ocaso a las 18:33, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la cobertura de nubes. En resumen, un día típico de invierno en Cambados, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, invitando a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse bien si se sale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.