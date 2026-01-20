El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

Hoy, 20 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un estado del cielo que se describe como "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras, se acumularán a lo largo de la jornada, con estimaciones que indican entre 0.1 y 2 milímetros de agua en diferentes momentos. Las primeras lluvias se esperan alrededor de las 2 de la mañana, con un incremento gradual en la intensidad hacia la tarde. La mayor acumulación de precipitación se prevé entre las 12 y las 18 horas, cuando se podrían registrar hasta 1 milímetro de lluvia en una sola hora.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los niveles de humedad también pueden favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Por lo tanto, se aconseja precaución a los conductores y peatones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es importante tener en cuenta la combinación de temperatura y viento al salir de casa.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, aunque se espera que sean de corta duración. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones adversas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco, húmedo y potencialmente tormentoso. Se recomienda a la población estar preparada para las lluvias y el viento, así como mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.