El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 12:00 horas, cuando se registren 12 grados.

La precipitación será un factor importante, con valores que comenzarán en 0 mm durante las primeras horas y aumentarán gradualmente. Se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a partir del periodo de la tarde, la cantidad de precipitación aumentará, alcanzando hasta 1 mm en algunos momentos. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Bueu necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel significativo en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 18 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste a medida que avance el día, lo que podría influir en la percepción del frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad al clima. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden desarrollarse rápidamente.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se mantenga informada sobre cualquier actualización meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.