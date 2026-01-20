El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas.

A lo largo del día, se espera que la cobertura de nubes se mantenga constante, con un cielo cubierto que traerá consigo lluvias escasas en la mañana y lluvias más significativas a partir de la tarde. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Barro experimenten lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que la sensación térmica se sitúe en torno a los 4 grados .

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean en su mayoría ligeras, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen temporalmente las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas estables. La sensación térmica podría mejorar ligeramente, pero seguirá siendo fresca, rondando los 10 grados en las horas nocturnas.

Los habitantes de Barro deben prepararse para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias y viento. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones pueden ser incómodas debido a la combinación de frío y humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.