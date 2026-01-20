El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.9 mm en la mañana. A medida que avance el día, se espera que las lluvias se intensifiquen, alcanzando hasta 2 mm en las horas centrales. La tarde podría traer intervalos de lluvia más intensa, con un total acumulado que podría superar los 5 mm si se cumplen las previsiones.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 35% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas, por lo que es aconsejable estar alerta y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo muy nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y ráfagas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.