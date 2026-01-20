El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en la mañana y continuar durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 5 grados, que irán aumentando ligeramente hasta llegar a los 10 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera entre 2 y 4 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 48 km/h en las horas más ventosas. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en varios periodos. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, la lluvia será constante y podría ser suficiente para mantener el suelo húmedo y resbaladizo.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% de probabilidad en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 60% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones podrían ser propicias para su desarrollo, especialmente si se combinan con la inestabilidad atmosférica.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado del sur que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y abrigos adecuados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.