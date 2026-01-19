El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 58% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que es posible que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en la segunda mitad de la jornada, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 1 mm.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de lluvias intermitentes.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, especialmente si planean salir al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.