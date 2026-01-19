El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento será moderada, predominando del este con rachas que alcanzarán hasta los 14 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.5 mm, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se espera que sea intensa.

A partir de la tarde, el cielo continuará cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 7 y las 13 horas, disminuyendo a un 20% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a tormentas, no se espera que sean severas.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 9 y 12 grados. La noche se presentará con cielos mayormente cubiertos, y la temperatura mínima podría caer a 8 grados. La visibilidad será buena, aunque la combinación de humedad y viento podría generar un ambiente fresco y algo incómodo.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.