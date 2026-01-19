El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas dominarán el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Este factor, junto con la presencia de nubes, puede hacer que la percepción térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, especialmente entre las 7 y las 13 horas, la probabilidad de tormenta y lluvia escasa aumenta considerablemente, alcanzando un 75%. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos ligeros, aunque no se anticipan acumulaciones significativas de agua. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm en la mañana y hasta 0.8 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mojar el suelo.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más cálidas. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean estar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9