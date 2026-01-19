El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas dominarán el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Este factor, junto con la presencia de nubes, puede hacer que la percepción térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, especialmente entre las 7 y las 13 horas, la probabilidad de tormenta y lluvia escasa aumenta considerablemente, alcanzando un 75%. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos ligeros, aunque no se anticipan acumulaciones significativas de agua. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm en la mañana y hasta 0.8 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mojar el suelo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más cálidas. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.