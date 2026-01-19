El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que apenas superarán los 4 grados. La probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, pero a partir de la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, se prevé un aumento significativo en la posibilidad de lluvia, alcanzando un 100% de probabilidad. Esto coincide con un incremento en la actividad tormentosa, que podría traer consigo chubascos ligeros.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 9 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. En las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 26 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose entre los 4 y 2 grados. Las condiciones de cielo seguirán siendo mayormente cubiertas, con una ligera posibilidad de que las nubes altas se disipen en algunos momentos, pero en general, se mantendrá un ambiente gris y húmedo. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 19:00, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.
En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvia si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.
