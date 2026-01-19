El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas y un ambiente fresco. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 83%, lo que generará una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 6 y 12 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia un estado poco nuboso en ciertos momentos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementará a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar los 0.1 mm a 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En las horas más cálidas, se espera que el viento alcance rachas de hasta 11 km/h, lo que podría aportar un leve alivio a la sensación térmica. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75% entre las 07:00 y las 13:00, disminuyendo posteriormente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 8 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar un ambiente de niebla o bruma en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y ligeras lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día gris y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.