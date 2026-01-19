El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana y manteniéndose en niveles elevados durante el día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 3:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de Valga. A partir de las 7:00, la probabilidad de precipitación aumentará, con un 80% de posibilidades de tormenta entre las 7:00 y las 13:00. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, pero la posibilidad de tormentas eléctricas podría generar momentos de inestabilidad.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 12 grados entre las 15:00 y las 16:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 15% entre las 13:00 y las 19:00. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h desde el norte, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 22:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible presencia de niebla en las horas nocturnas.

Es recomendable que los residentes de Valga se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La combinación de nubes, bruma y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, por lo que se sugiere planificar actividades en interiores si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.