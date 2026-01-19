El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

Hoy, 19 de enero de 2026, Tui se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día.

La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad hasta las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, la situación cambiará ligeramente, ya que se prevé un incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas, alcanzando un 75% entre las 7 y las 1 de la tarde. Durante este periodo, se podrían registrar algunas gotas, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.5 mm.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en 5 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 68% y el 100% en diferentes momentos del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 7 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el ambiente se mantenga tranquilo, aunque con un cielo mayormente nublado.

En resumen, Tui experimentará un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las horas centrales del día. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para un ambiente húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.