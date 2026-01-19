El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso. Durante la mañana, las condiciones serán de cielo muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento que podría llegar a los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, alcanzará velocidades de entre 6 y 11 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 29 km/h en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 1 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también es significativa durante este periodo, alcanzando un 75%.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y tormenta. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 a 12 grados, y el cielo podría despejarse en algunos momentos, aunque seguirán predominando las nubes. La humedad relativa comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras en la mañana y un leve aumento de temperatura hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.