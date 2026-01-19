El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con periodos de cielo cubierto que podrían limitar la visibilidad y dar lugar a un ambiente gris. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 3 grados en las primeras horas y máximas que alcanzarán los 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 57% a 61%, lo que contribuirá a una percepción de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas en las primeras horas, pero aumentarán notablemente entre las 7 y las 13 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en total durante el día. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana y parte de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un 75% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que significa que, aunque la lluvia será un factor, no se esperan condiciones climáticas extremas.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad comenzará a disminuir ligeramente, pero el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 6 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas climáticas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.