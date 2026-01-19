El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades diarias de sus habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, con un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 6 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 7 de la mañana. A partir de ese momento, la situación cambiará, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 16 km/h en la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 50% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, existe la posibilidad de que se produzcan algunas tormentas aisladas. La temperatura alcanzará su punto máximo de 9 grados hacia las 3 de la tarde, antes de descender nuevamente a 6 grados al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura continuará bajando, y se espera que se sitúe en torno a los 5 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará, alcanzando un 84%, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera y temperaturas frescas, lo que sugiere que es recomendable llevar un abrigo y un paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.