El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h, lo que contribuirá a que la percepción del frío sea más aguda.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Durante esta mañana, se anticipa que caigan entre 0.4 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, aunque no se descartan algunas lloviznas dispersas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 8 y 10 grados. El cielo seguirá cubierto, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. Los vientos continuarán soplando del norte, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h.

En resumen, hoy en Sanxenxo se experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.