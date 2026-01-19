El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , descendiendo a 5 grados durante la mañana y alcanzando un mínimo de 2 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 70% y el 100% a lo largo del día. Esto generará una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas, donde la bruma y la niebla serán predominantes. Durante la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que afectará especialmente los periodos entre las 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas del día permanezcan secas, pero a partir de la mañana, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 7 y las 13 horas. Las precipitaciones acumuladas serán mínimas, con valores que no superarán los 0.3 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad durante la mañana y un 10% en la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, con un cielo que se tornará muy nuboso, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La bruma y las nubes altas también estarán presentes, contribuyendo a un ambiente gris y húmedo.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con niebla en las primeras horas, algunas posibilidades de lluvia ligera y un cielo mayormente nublado. Se recomienda a los habitantes que se abriguen adecuadamente y que tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.