El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será notable, alcanzando un estado de nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación prevista es mínima, con valores que no superan los 0.8 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 19 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento ligero proporcionará un alivio ante las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para tormentas eléctricas.

Los momentos más frescos del día se registrarán por la mañana, con temperaturas que rondarán los 2 a 5 grados , mientras que en la tarde se espera un leve aumento, alcanzando hasta 12 grados. La salida del sol se producirá a las 08:57 y se ocultará a las 18:32, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes para los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.