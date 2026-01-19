El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 8 grados, que descenderán a 5 grados en las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se situará en torno al 55% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta un poco más templado, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación prevista es mínima, con un total acumulado de 0.3 mm en el periodo más lluvioso. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Ribadumia lleven consigo un paraguas, aunque las probabilidades de lluvia son bajas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos del norte y noreste aportarán un toque de frescura al ambiente, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para el frío y estar preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.