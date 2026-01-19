El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 57% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, aumentando ligeramente hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la nubosidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, ya que se anticipa un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 75%. Esto podría traer consigo algunas lluvias ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Redondela se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible presencia de lluvias, por lo que se aconseja precaución en la conducción.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día invernal, con temperaturas bajas y un ambiente húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.