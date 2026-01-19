El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Pontevedra se presenta con un panorama mayormente cubierto, lo que marcará la tónica de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas seguirán dominando el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 67% por la tarde. Esto puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la jornada transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 25% de que se registren algunas gotas entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias, si se producen, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un 25% en la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será poco probable.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá consigo condiciones climáticas adversas significativas. Los habitantes de Pontevedra pueden disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.