El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de bruma y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de los periodos. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será poco significativa.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más tranquilas.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las nubes podría generar un ambiente propicio para la formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día.
En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo al mediodía y una baja probabilidad de precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.
