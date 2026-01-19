El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

Hoy, 19 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de bruma y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de los periodos. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será poco significativa.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más tranquilas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las nubes podría generar un ambiente propicio para la formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo al mediodía y una baja probabilidad de precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.