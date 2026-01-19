El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 63% por la tarde. Esto puede generar una atmósfera algo pesada, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 20% de que se registren algunas gotas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.2 mm. Por la mañana, la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h en la tarde, con dirección variable, predominando del norte y noroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque se espera que la bruma matutina pueda reducirla ligeramente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol avance en el cielo, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un paisaje más claro.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento hacia el mediodía y un leve riesgo de lluvia por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, pero en general, las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.