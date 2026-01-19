El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 10 grados . La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas del día, cuando se registrarán mínimas de 3 grados.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 87%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Los vientos, que soplarán principalmente del noreste, tendrán una velocidad moderada de entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a la frescura del ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un 35% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en el mejor de los casos. Las lluvias, si se producen, serán ligeras y no se anticipan tormentas significativas, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de tormenta hasta un 75% en la franja horaria de 07:00 a 13:00.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 10 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados a las 19:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas.

La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con temperaturas que continuarán bajando. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y la posibilidad de ligeras lluvias, especialmente en la tarde. Es recomendable que los residentes se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.