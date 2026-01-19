El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso". Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 67% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento, que soplará desde el norte y noreste a velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas de viento más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 7 de la tarde, la situación cambiará, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar las calles y generar un ambiente húmedo.

La probabilidad de tormenta también se incrementa en la tarde, alcanzando un 75% entre las 7 y las 1 de la mañana, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas, aunque la intensidad de estas tormentas se espera que sea moderada.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 8 de la noche. La combinación de la alta humedad, el viento y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, especialmente si planean salir en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.