El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad y dar lugar a una sensación de frío. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo cubierto. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 5 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta el mediodía. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan lluvias significativas en la mañana.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, donde se prevé que el cielo esté cubierto con tormentas y lluvia escasa. Las temperaturas podrían llegar a los 10 grados en su punto máximo, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad de entre 3 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar un ambiente más incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia que aumentará hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo frío y húmedo, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente en las horas de la tarde. La puesta de sol se espera para las 18:31, momento en el que la temperatura comenzará a descender nuevamente, cerrando un día que, aunque nublado, no debería presentar lluvias significativas hasta más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.