El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 8 grados que descenderá ligeramente a lo largo del día, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frías. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 7 grados, proporcionando un ambiente fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y alcanzando picos de hasta el 94% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación son relativamente bajas, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aunque se espera una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un total de precipitación estimado de 0.2 mm.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que puedan proporcionar abrigo contra el viento y la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% entre las 07:00 y las 13:00, aunque no se anticipan eventos severos. La tarde se presentará más tranquila, con una disminución en la actividad tormentosa y una probabilidad de tormenta del 0% después de la 13:00.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:34, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 6 grados. La noche será fresca, con una temperatura mínima que podría descender a 6 grados, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se planea estar al aire libre. En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región mientras se toman precauciones contra el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.