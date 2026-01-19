El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 11 km/h desde el este y el noreste, y aumentando en la tarde con vientos del norte que podrían alcanzar hasta 16 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 75%. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo permanezca cubierto pero sin precipitaciones significativas.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada en momentos de mayor nubosidad. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, pero se espera que hacia el final del día, el cielo comience a despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren antes del ocaso, que ocurrirá a las 18:34.

Es recomendable que los residentes de O Rosal se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana. La combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.