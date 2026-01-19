El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto que dominarán gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un cielo muy nuboso, que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia será más alta entre las 7 y las 13 horas, con un 95% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Sin embargo, las lluvias no serán intensas y se espera que se limiten a lloviznas ligeras. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente, y es posible que el cielo se mantenga cubierto sin lluvias significativas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de mayor actividad.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvias ligeras en la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para posibles lloviznas, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, aunque el cielo permanecerá cubierto, las condiciones climáticas mejorarán, permitiendo que la tarde sea más tranquila en términos de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.