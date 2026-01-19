El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y bajando gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede causar algunas molestias a quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, las nubes seguirán cubriendo el cielo, lo que limitará la visibilidad del sol y hará que la tarde se sienta más fresca.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, y se aconseja llevar paraguas o impermeables si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.