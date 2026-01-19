El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y periodos de nubosidad variable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que oscila entre "muy nuboso" y "cubierto". A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mayor parte del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 6 a 8 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hacia el 67% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, donde podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los residentes y visitantes de Nigrán se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que les permitan adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de probabilidad en la mayoría de las horas, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00, alcanzando un 75%. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 1.5 mm en total, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá una tendencia a la nubosidad. La puesta de sol está programada para las 18:33, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el horizonte. En resumen, el día en Nigrán será fresco y mayormente nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

