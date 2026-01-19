El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con periodos de cubierto y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja en general, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas durante la mañana. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.5 mm en las horas más críticas, aunque la mayor parte del día se mantendrá seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% entre las 7 y las 13 horas.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance la jornada, el viento se irá calmando, aunque se mantendrá una brisa ligera que podría resultar refrescante.
A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Mos que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en la mañana. Aunque no se prevén lluvias intensas, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. En resumen, el día se presentará fresco y nublado, con una ligera posibilidad de lluvia, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.
