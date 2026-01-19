El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con periodos de cubierto y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja en general, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas durante la mañana. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.5 mm en las horas más críticas, aunque la mayor parte del día se mantendrá seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% entre las 7 y las 13 horas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance la jornada, el viento se irá calmando, aunque se mantendrá una brisa ligera que podría resultar refrescante.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Mos que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en la mañana. Aunque no se prevén lluvias intensas, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. En resumen, el día se presentará fresco y nublado, con una ligera posibilidad de lluvia, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.