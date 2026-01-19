El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso". Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 3 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 12 grados en la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 57% y el 97%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.
En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 75%. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total de 0.2 mm en la mañana y 1 mm en la tarde, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad hacia la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que las nubes persistan.
En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y ligeras posibilidades de lluvia. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, especialmente durante las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.
