El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, descendiendo a 2 grados en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja debido a la humedad.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y fría. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 59% por la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm. Sin embargo, las lluvias serán escasas y esporádicas, por lo que no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 20%, aunque la posibilidad de que se materialicen es baja.
El viento soplará desde el norte-noreste a una velocidad de entre 3 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día. Esto proporcionará un ligero alivio ante las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas.
En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y mayormente nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.
