El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que no superarán los 10 grados durante las horas centrales del día. La nubosidad persistente limitará la aparición del sol, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa a medida que se acerca la tarde, con un 25% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie a dirección noreste, manteniendo una velocidad moderada que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de las 14:00 horas se registren algunas lluvias ligeras, acumulando hasta 1 mm a lo largo de la tarde. Sin embargo, la lluvia no será constante y se alternará con momentos de calma. La probabilidad de tormentas es baja, pero no se puede descartar algún episodio aislado, especialmente en la franja horaria de mayor inestabilidad.

La tarde se presentará con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el inicio de una noche que se espera fría, con temperaturas que podrían bajar hasta los 6 grados.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que lleven consigo paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.