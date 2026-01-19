El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

Hoy, 19 de enero de 2026, Meis se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, y se espera que esta tendencia continúe durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, y se espera que suban ligeramente a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progresa, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm. A pesar de la posibilidad de algunas gotas, no se anticipan tormentas significativas, aunque hay un 75% de probabilidad de tormenta en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero en general, se mantendrá suave, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

A medida que el sol se ponga a las 18:32, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la noche se presentará fresca, con mínimas que rondarán los 6 grados. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la vista de las estrellas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para un día gris, pero sin condiciones climáticas extremas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.